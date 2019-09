In Feldkirchs Gassen verbergen sich viele versteckte Geheimnisse

Vom eigenen Curry bis zum persönlichen Lieblingsteil: Feldkirchs Gassen und Plätze verbergen zahlreiche besondere Schätze.

Der „Mooi Market“ ist vom Mühletorplatz in die Kreuzgasse gewandert. Hier finden Frauen bei Stefanie Lingg alles das, was schon dem Namen nach schön ist und das Zeugs zum echten Lieblingsteil hat. Caroline Wolff bietet ihre textilen Unikate nun in der Neustadt an.