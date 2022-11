Warum Deuring jetzt eine Vier-Tage-Woche einführt

Unabdingbarer Hilfsstofflieferant

Manche Mitarbeiter lassen den Freitag, andere den Montag weg. Somit ergibt sich idealerweise ein langes Wochenende. Deuring will das vorhandene Team halten, sich damit so aufstellen, dass man auch weiterhin für die Kunden zur Verfügung steht. "Wir können das aus meiner Sicht über Konsum des Alturlaubes oder über Zeitausgleich abpuffern", informiert Geschäftsführer Patrick Deuring. "Wir müssen doch nicht vergessen, dass wir sehr wichtige Lieferanten sind", verdeutlicht er. Man liefere zwar keine Rohstoffe, sei aber unabdingbarer Hilfsstofflieferant für die Industrie.

"So kundennah wie möglich"

In einem ersten Schritt wurden die Kunden informiert. Man ist bemüht, dass alles reibungslos funktioniert. So wurden auch die Bestellfristen nochmals kommuniziert. Der Kunde soll das Produkt bekommen, wenn er es wirklich braucht, erklärt er. "Für Notfälle versuchen wir immer Möglichkeiten zu schaffen", gibt Deuring zu verstehen. "Da versuchen wir auf jeden Fall, so kundennah wie möglich zu bleiben."