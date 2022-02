Vier-Tage-Woche: Das sagen Vorarlberger

all

Arbeiten an nur vier anstatt fünf Tagen pro Woche - In Belgien ist das bereits möglich, doch wie steht man in Vorarlberg dazu?

Beschäftigte in Belgien können sich jetzt freiwillig für eine vier-Tage-Woche entscheiden. Das hat die belgische Regierung verkündet. Die Arbeitsstunden und der Lohn bleiben gleich. Das heißt, wenn man einen Vollzeitjob mit 38 Stunden pro Woche hat, muss man in einer vier-Tage-Woche pro Tag 9,5 Stunden arbeiten. Jedoch muss die 4-Tage-Woche vom Arbeitgeber autorisiert werden. Wenn das der Fall ist, kann der Arbeitnehmer die vier-Tage-Woche für ein halbes Jahr testen und sich dann schließlich dafür oder dagegen entscheiden.

Vorreiter Vorarlberg

Das Ziel ist es eine gute Work-Life-Balance herzustellen und mehr Flexibilität, sowie Entscheidungsfreiheit der Arbeitnehmer- und -geber zu erreichen.

Auch in Vorarlberg wird die vier-Tage-Woche zunehmend zum Thema. "Die Koje" in Bludenz hat sogar bereits 2019 in Eigeninitiative auf eine vier-Tage-Woche für die Beschäftigten umgestellt.

