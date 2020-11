Warum der Lockdown jetzt doch gekommen ist

"Darf man am Nachmittag Freunde zu Hause treffen?", wurde Gesundheitsminister Rudolf Anschober in der ZIB2 gefragt. Die Details zum Lockdown.

Österreich stehe in der Corona-Pandemie "im Wettlauf mit der Zeit". Bis Mitte November müsse die Trendwende geschafft sein, sonst drohe Überlastung der Intensivmedizin und damit Triage - also Entscheidungen der Ärzte, wer behandelt wird und wer nicht, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) Samstag in der "Sonder-ZiB" zum Lockdown 2. Er gehe allerdings davon aus, dass "wir es rechtzeitig schaffen werden", dann könne man Anfang Dezember wieder schrittweise öffnen.