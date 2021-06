Warum das Cineplexx-Kino nach Hard kommen soll

Bei der Nachtschicht in der Hard soll schon bald ein Cineplexx-Kino mit fünf Sälen entstehen. VOL.AT sprach mit Nachtschicht-Betreiber Ralf Steiner und Bgm. Martin Staudinger darüber, warum gerade der Standort in Hard ideal dafür wäre.

Komplett-Paket und Einzugsgebiet

Wie Staudinger bestätigt, handelt es sich bei dem Kino-Betreiber um Cineplexx. Das Unternehmen ist bereits an zwei Standorten in Vorarlberg - in Hohenems und Lauterach - angesiedelt, wobei gemunkelt wird, dass das Kino in Lauterach an den Standort Hard übersiedeln wird. Warum dieses in Hard mehr Menschen anziehen soll, als in Lauterach, erklären sich Steiner und Staudinger wie folgt: "In Lauterach, da war halt nichts außer dem Kino. In Hard haben wir eine Kombination aus Gastronomie, Nachtclub, Funworld und Kino. Ich denke, dass es hier besser laufen wird, weil man vor oder nach dem Kinobesuch noch weitere Dinge unternehmen kann", erklärt Martin Staudinger. Aber auch die Grenznähe sowie das Einzugsgebiet würden laut Einschätzungen des Harder Bürgermeisters viel dazu beitragen.