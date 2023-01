"Wäre großartig, Bahn unter die Erde zu bringen"

Am Ende machte der Entwurf von „StudioVlayStreeruwitz – bauchplan – con.sens mobilitätsdesign“ das Rennen. Für Bregenz ist dies ein Jahrhundertprojekt, ist Andrea Krupski von Mansberg, Leiterin der Abteilung Stadtentwicklung, überzeugt: "Es ist eine qualitätsvolle Innenstadtentwicklung. Damit sind wir auf der richtigen Seite angelangt. Das Projekt hat das Potenzial, Bregenz in eine ganz andere Liga von Stadt zu katapultieren", sagt Krupski von Mansberg am Freitag bei "Vorarlberg LIVE".