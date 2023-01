Angst vor U-Ausschuss und der Plan für Bregenz-Mitte

Die Grünen-Landessprecherin Eva Hammerer und die Bregenzer Stadtentwicklungschefin Andrea Krupski von Mansberg sind am Freitag im "Vorarlberg LIVE"-Studio zu Besuch.

Bei der Vorarlberger Grünen-Chefin Eva Hammerer macht sich am Vorabend des Studiobesuchs Enttäuschung darüber breit, dass die Verhandlungen zum ausgeweiteten Untersuchungsrecht im Landtag scheiterten. Die Grünen fordern dazu auf deren Homepage, dass alle Parteien zurück an den Verhandlungstisch kommen sollen, um gemeinsam die Erweiterung des Untersuchungsrechts unter Dach und Fach zu bringen. „Für mich ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ich fordere die ÖVP und die Oppositionsparteien auf, den Weg der konstruktiven Zusammenarbeit weiterzugehen. Die Angelegenheit ist zu wichtig. Die Opposition und die ÖVP werden es doch schaffen, im Interesse der Sache über ihren Schatten zu springen“, appelliert die Grüne Klubobfrau Hammerer. Am Freitag ist sie zum Jahreswechselgespräch zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Für den Wettbewerb zur Vision von „Bregenz Mitte“ entschied man sich in der Landeshauptstadt die lokale Bevölkerung in den komplexen Planungsprozess miteinzubeziehen. Vor den Weihnachtsfeiertagen bog das Verfahren im Gössersaal auf die Zielgerade ein und der Sieger des Wettbewerbs wurde gekürt. Über die detaillierten Ergebnisse und die weiteren Schritte informiert am Freitag die Abteilungsleiterin der Stadtentwicklung Dipl.Arch.ETH Andrea Krupski von Mansberg in "Vorarlberg LIVE".