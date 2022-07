War Kim Kardashians Sex-Tape ein Fake?

Kurz vor dem Start von "Keeping Up With The Kardashians", der Sendung, mit dem Kim und ihre Familie weltberühmt wurden, leakte ihr Sex-Tape - zumindest angeblich.

Es ist das wohl meistgesehene Sex-Tape der Welt - und aller Wahrscheinlichkeit nach ein Fake. Das 2007 aufgenommene Video, in dem Kim Kardashian mit ihrem damaligen Freund Ray-J beim Sex zu sehen ist und das er angeblich der Öffentlichkeit zugespielt hat, sei eine komplett kalkulierte Aktion gewesen.

Das verriet Ray-J kürzlich in einem Interview: Ich hab noch nie in meinem Leben etwas durchsickern lassen", sagt der Rapper. Ebenso wenig sei er jemals im Besitz des Videos gewesen, dieses habe stets Kim selbst aufbewahrt. Gewachsen sei die "Causa Sex-Tape" übrigens auf dem Mist von Kardashian-Mutter Kris. "Es war ihre Idee, es war ein Deal zwischen Kim, Kris und mir", so Ray-J. Damit habe man die Mega-Karriere von Paris Hilton nach dem Leak ihres intimen Films kopieren wollen - Mission erfüllt!

Angeblich existieren noch weitere Videos von Kim Kardashian und Ray-J. Diese habe aber nicht Kims Ex-Mann Kanye West von Ray-J "gerettet", wie Ersterer prahlte, sondern sie seien immer schon in Kims Besitz gewesen.

