Wann starten die Ländle-Skigebiete in die Saison?

VOL.AT hat in den großen Vorarlberger Skigebieten nachgefragt, wann die Skilifte heuer in Betrieb gehen werden.

In den Vorarlberger Skigebieten Lech/Zürs, Silvretta-Montafon und Mellau-Damüls ist der Stand der Planungen für den genauen Zeitpunkt Saisoneröffnung jedenfalls eines, nämlich nicht ident:

Lech/Zürs startet am 17. Dezember

Die Skisaison in Lech Zürs startet am 17. Dezember 2020. Ursprünglich hätte die Saison schon früher beginnen sollen.

"Für uns steht das verantwortungsvolle Handeln, die Sicherheit und die Gesundheit aller Gäste, Mitarbeiter und der einheimischen Bevölkerung an erster Stelle. Deshalb wird der Start in die Skisaison um zwei Wochen nach hinten verlegt."

Nicht nur Lech/Zürs wird am 17. Dezember starten. "Die gesamte Arlberg Region wird einheitlich am 17.12.2020 den Skibetrieb aufnehmen", kündigt die Urlaubsregion Lech-Zürs auf ihren Social-Media-Seiten an.