Skifahren diesen Winter rund 2,4 Prozent teurer

Die Preise für die kommende Saison stehen fest: Durchschnittlich 35 Euro zahlt ein Gast für ein Tagesticket in der Wintersaison 2020/21, eine Saisonkarte kostet im Schnitt 336 Euro. In neun Skigebieten erhält man eine Tageskarte für unter 25 Euro.

Ein Gast zahlt somit im Durchschnitt:

Am günstigsten Skifahren kann man dieses Jahr in den Skigebieten Alberschwende, Gurtis-Bazora, Furx, Ebnit, Pfänder, Raggal, Schuttannen, Sulzberg-Thal und Übersaxen. Dort kostet eine Tageskarte weniger als 25 Euro.

Am teuersten ist eine Erwachsenen-Tageskarte im Skigebiet Arlberg (Warth/Lech/St. Anton). 59 Euro kostet dort das Skivergnügen. Allerdings stehen auch unvergleichliche 360 Pistenkilometer zur Verfügung.

Das steckt in den Ticketpreisen

Etwa 30 Prozent der Ticketeinnahmen eines Skigebiets werden für das Personal benötigt, rund 40 Prozent fließen in Versicherung, Materialaufwand, Instandhaltung, Beschneiung und Energie. Ungefähr ein Viertel der Einnahmen wird in Form von Investitionen wieder in das Skigebiet eingebracht, heißt es seitens der Vorarlberger Seilbahnen.