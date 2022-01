Wallners Worte zum neuen Jahr: "Stärke Vorarlbergs liegt im Miteinander"

Landeshauptmann Markus Wallner ruft in seiner Neujahrsansprache zu mehr Zusammenhalt und Zuversicht auf.

In den traditionellen "Gedanken zum Jahreswechsel" appellierte Landeshauptmann Markus Wallner insbesondere an den gesellschaftlichen Zusammenhalt im Land. In der aktuell besonders herausfordernden Situation brauche es "ein Miteinander, statt ein Gegeneinander", so der eindringliche Appell. Es sei "immer der gesellschaftliche Zusammenhalt" gewesen, der Vorarlberg stark gemacht habe, ist Wallner überzeugt. Für 2022 ruft der Landeshauptmann die Bürgerinnen und Bürger zu Zuversicht auf.

Hoffnung in Pandemie-Zeiten

Dan an alle Helden der Pandemie

Im Rückblick auf das vergangene Jahr richtete Wallner seinen Dank an all jene, die wieder Außergewöhnliches geleistet haben, "ob in den Krankenhäusern, bei der Polizei und allen Sicherheitsorganisationen, in der Pflege, in unseren Schulen, in den Vereinen oder in der Familie." Über weite Strecken sei das Jahr herausfordernd gewesen, resümierte der Landeshauptmann: "Sie alle leisten wichtige Arbeit und das ist nicht selbstverständlich." Allen Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern wünschte Landeshauptmann Markus Wallner abschließend für 2022 "ein gutes neues Jahr, viel Glück und vor allem auch Gesundheit"