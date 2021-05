Wallner zu den Impfungen: "Wir wollen die 280.000 erreichen"

LH Markus Wallner war am Dienstag bei "Vorarlberg LIVE" zu Gast und sprach mit VN-Chefredakteur Gerold Riedmann über weitere Öffnungsschritte sowie den Sommertoursimus in Vorarlberg.

Kommen die nächsten Öffnungsschritte nun schon am 10. Juni oder doch erst eine Woche später? Der Schlagabtausch zwischen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (die Grünen) sorgt für Verwirrungen. Wie lange gilt die FFP2-Maskenpflicht noch und welche Lockerungen wird es für Vereine geben? Mehr dazu verrät Landeshauptmann Markus Wallner heute im Interview mit Gerold Riedmann in "Vorarlberg LIVE".

self all Open preferences.

Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner hat sich am Dienstag - sofern es die Corona-Zahlen zulassen - für zwei weitere Öffnungsschritte ausgesprochen: der erste soll am 10. oder 17. Juni erfolgen, der zweite Anfang Juli. "Wir haben heute Vormittag darüber informiert, dass wir in einem 6-Phasen-Plan die Tests reduzieren werden. Denn wir können davon ausgehen, dass wir eine hohe Zahl von Geimpften im Land haben - die Zahlen steigen wöchentlich - und auch eine hohe Anzahl von Genesenen haben, die alle keine Tests mehr benötigen. Allerdings bleiben andere Testerfordernisse bestehen - wie etwa im Tourismus, diese Aufgabe bleibt natürlich", informiert LH Wallner.

Tests für den Sommertourismus

"Gerade für den Sommertourismus, aber vor allem als 'Gastgeber' benötigen wir eine hohe Testkapazität für die Urlauber. Für den Aufenthalt in Vorarlberg können wir mit Selbsttests aushelfen. Das Problem ist allerdings die Rückreise. Unsere Hauptgäste kommen aus Deutschland, wo ein Selbsttest keine Gültigkeit hat." Bei der Einreise nach Deutschland wären immer noch Fragen offen, wie Markus Wallner erklärt. "Das liegt allerdings an Deutschland. Wenn wir den Urlaubern Tests unter Augfsicht mitgeben könnten, wäre das natürlich auch möglich und wahrscheinlich die einfachste Lösung. Die Gäste ohne Test zu entlassen wäre eine denkbar schlechte Lösung, deshalb benötigt es nach wie vor Selbsttests unter Aufsicht, beziehungsweise einen Antigentest in einer Teststation." Es sollen so viele Tests im Land angeboten werden, wie es benötigt, aber auch nicht mehr, wie der Landeshauptmann informiert.

"Schutzimpfung gut bewerben"

In Vorarlberg sollen bis Mitte Juni alle Personen - unabhängig von Alter oder Risikofaktoren - gegen das Coronavirus geimpft werden, die sich bis Anfang Mai dafür registriert haben. Diese Meldung habe noch einmal einen Schub von knapp 40.000 Anmeldungen ausgelöst. "Wir wollen 280.000 erreichen, aber es wird immer schwieriger. Man muss die Covid-Schutzimpfung gut bewerben und klar machen, dass man viele Vorteile hat - vor allem was das Reisen angeht. Der Europäische 'Grüne Pass' wäre für mich auf alle Fälle der Durchbruch", ist sich LH Wallner sicher. In Vorarlberg erwarte man sich dann noch mehr Anmeldungen.

self all Open preferences.

Wann sind weitere Öffnungsschritte zu erwarten?

Die Ankündigungen von Regierungs- und Ressortchef sorgten am Pfingstwochenende für Verwirrung. Basis war Kurz' Aviso, dass man schon kommenden Freitag bei einem Gespräch mit Landeshauptleuten Lockerungen etwa bei der Maskenpflicht oder der Sperrstunde verkünden wolle. Mückstein reagierte verschnupft, kündigte Masken indoor auch noch kommenden Winter an und warnte davor, Luftschlösser zu bauen. "Ja, das Pfingstwochenende war ein bisschen seltsam innerhalb der Bundesregierung", sagt Markus Wallner. Er habe dann selbst mit BK Sebastian Kurz gesprochen, um nachzufragen, wie man weiter vorgehen könne. "Am Ende hatte ich den Eindruck - es geht in die gleiche Richtung. Mit gewisser Vernunft und Expertenabsicherung kann man nächste Schritte planen. Wichtig ist nur, dass man alles gut übrelegt macht." Wallner hielt zwar den 17. Juni für das "logische" Datum für einen nächsten Öffnungsschritt, weil die aktuell gültige Verordnung am 16. Juni ausläuft. Als mögliche Erleichterungen nannte Wallner die Aufhebung der Maskenpflicht im Außenbereich, die Abschaffung des Einreiseformulars auf dem Landweg und die Anpassung der Regeln in der Gastronomie (spätere Sperrstunde, Erhöhung der Gästeanzahl pro Tisch, Wegfall der FFP2-Maskenpflicht für das Personal, etc.). Ebenso brauche es Erleichterungen für das Vereinswesen, so müsse speziell dort die 20 Quadratmeter-Regelung hinterfragt werden.

self all Open preferences.

VORARLBERG LIVE am Dienstag, 25. Mai 2021

Wann: ab 17 Uhr live auf VOL.AT, VN.at und Ländle TV

Gäste: Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP), Michael Nachbaur (High Life Reisen), Hermann Fercher (Lech Zürs Tourismus)

Moderation: Gerold Riedmann (VN-Chefredakteur)

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.

self all Open preferences.