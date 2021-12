Wallner verordnet: Handel darf am 19. Dezember öffnen

Am kommenden Sonntag, den 19. Dezember, können Handelsbetriebe, die während des Lockdowns nicht offenhalten durften, ihre Geschäfte von 10 bis 18 Uhr offenhalten.

Chance auf Weihnachts-Umsatz

Die Maßnahmen, die im heurigen Jahr zur Bewältigung der COVID-19 Pandemie erforderlich waren, und insbesondere der neuerliche Lockdown in der umsatzstarken Vorweihnachtszeit, haben den Handel in weiten Bereichen wiederholt schwer getroffen. Die Sozialpartner haben sich darauf geeinigt, jenen Handelsbetrieben, die während des Lockdowns nicht offenhalten durften, die Möglichkeit zu geben, ihre MitarbeiterInnen am kommenden Sonntag von 10:00 bis 18:00 Uhr zu beschäftigen. Angesichts der gegenwärtigen Situation sei die Möglichkeit zur Öffnung der Geschäfte am kommenden Sonntag eine gute Maßnahme, um einen Teil des umsatzstarken Weihnachtsgeschäftes nachzuholen, heißt es von Seiten des Landes.

Keine generelle Sonntagsöffnung

Gerade in der Vorweihnachtszeit besteht ein besonderes Einkaufsbedürfnis in der Bevölkerung. Bundesministerin Margarethe Schramböck hat in einem Schreiben an die Landeshauptleute auf die Ausnahmesituation hingewiesen und diesen die Öffnung der Handelsbetriebe am kommenden Sonntag empfohlen. Die Bundesministerin hat betont, dass es nicht ihre Intention sei, durch eine einmalige Öffnung auf eine generelle Sonntagsöffnung überzugehen. Landeshauptmann Wallner ist der Empfehlung der Bundesministerin gefolgt und hat eine in diesem Sinne lautende Verordnung erlassen.