Sonntagsöffnung fix: Handel darf am 19. Dezember aufsperren

Die Sozialpartner haben sich auf eine Sonntagsöffnung am 19. Dezember geeinigt.

Regelung gilt nicht für Supermärkte

Einmalige Ausnahme

Ein Türöffner für die generelle Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten soll der Ausnahmesonntag nicht werden. "Klar ist für uns, dass wir weiterhin eine Öffnung des Handels am Sonntag abseits einer möglichen Ausnahmeregelung für den 19.12. strikt ablehnen", so Martin Müllauer, Vorsitzender des Wirtschaftsbereiches Handel in der Gewerkschaft GPA.