"Wallner muss S18-Verhinderer Zadra in die Schranken weisen"

FPÖ-Verkehrssprecher Daniel Allgäuer nimmt LH Markus Wallner in die Pflicht und fordert ihn auf, LR Zadra in "die Schranken zu weisen".

"Mit dem neuen Landesrat Zadra sitzt ein bekennender S18-Gegner in der Vorarlberger Landesregierung. Das haben dessen heutige Aussagen zum Entlastungsprojekt S18 einmal mehr unter Beweis gestellt", meint Allgäuer.

all

all

self

self

"Wer schweigt stimmt zu"

"Klar ist: Wer schweigt stimmt zu. Wenn dem so ist und die ÖVP sich ebenfalls von der S18 verabschiedet hat, dann muss der Landeshauptmann das der verkehrsgeplagten Bevölkerung auch sagen. Ansonsten hat Landeshauptmann Wallner den S18-Verhinderer Zadra sofort in die Schranken zu weisen und diese grüne Verhinderungspolitik in der Landesregierung sofort abzustellen", stellt Allgäuer klar.