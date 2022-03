Black Lives Matter, Impfpflicht, Weltnierentag und die EU

Aktivistin Noreen Mughal, FPÖ-Landesparteiobmann Christof Bitschi, Primar Prof. Dr. Karl Lhotta vom LKH Feldkirch und EU-Vizepräsident Dr. Othmar Karas heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Noreen Mughal, politische Aktivistin Black Lives Matter

Noreen Mughal von Black Lives Matter Vorarlberg ist mit dem angepassten Mohrenbräu-Logo alles andere als zufrieden. Für sie ist das Abändern von Lippe, Nase und Halsansatz nicht genug. Die Diskussion hat sie auch schon in den vergangenen Jahren mit Thomas Pachole, Co-Geschäftsführer der Mohrenbrauerei geführt. Damals hieß es, eine Abänderung des Logos sei mit enormen Kosten verbunden. Noreen Mughal war ebenfalls Mitglied des Markenbildungsprozesses. Was sie vom neuen Mohrenbräu-Logo hält, erzählt sie in "Vorarlberg LIVE".

self all Open preferences.

Christof Bitschi, Landesparteiobmann FPÖ

Dass die Impfpflicht ausgesetzt wird, bezeichnet FPÖ-Landesparteiobmann Christof Bitschi als "Etappenerfolg". Von der Landesregierung fordert er die Darlegung der bisher entstandenen Kosten für den Steuerzahler. "Wäre die Regierung in Sachen Impfpflicht schon früher zur Vernunft gekommen, hätte man sich diese Kosten sparen können", so der Landesparteiobmann. In "Vorarlberg LIVE" redet Marc Springer heute mit Christof Bitschi über die Impfpflicht, steigende Energiepreise und die enorme Teuerung der Spritpreise.

self all Open preferences.

Dr. Othmar Karas, Erster Vize-Präsident des Europäischen Parlaments

Die Europäische Union befindet sich im Krisenmodus – Ukraine-Krieg, Flüchtlingswelle, Eurokrise und Corona. Wie sieht die außenpolitische Rolle der EU aus, wie wird mit den Krisen umgegangen, in welchen Bereichen sollte die EU unabhängig werden und ist eine EU-Armee ein ernst diskutiertes Thema? Darüber redet Marc Springer heute ab 17 Uhr mit Dr. Othmar Karas, Erster Vize-Präsident des Europäischen Parlaments, in "Vorarlberg LIVE".

self all Open preferences.

Primar Prof. Dr. Karl Lhotta, Leiter Nephrologie und Dialyse am LKH Feldkirch

In Vorarlberg sind etwa 500 Menschen auf eine Nierenersatztherapie angewiesen. Am heutigen Weltnierentag weisen Mediziner:innen auf die Leistung des Organs hin. Seit über einem Jahr ist ein neues Medikament zugelassen, das laut dem Abteilungsleiter der Nephrologie und Dialyse des LKH Feldkirch Primar Prof. Dr. Karl Lhotta ein "Gamechanger" in der Behandlung ist. Wieso Patient:innen an einer Nierenerkrankung leiden, wie man vorsorgen kann und warum gerade die Babyboomer-Generation Rekordwerte bei den Nierenerkrankungen aufweist, erklärt Primar Prof. Dr. Karl Lhotta heute in "Vorarlberg LIVE".

VORARLBERG LIVE am Donnerstag, 10. März 2022

Wann: ab 17 Uhr live auf VOL.AT, VN.at und Ländle TV

Gäste: Dr. Othmar Karas, Noreen Mughal, Christof Bitschi, Dr. Karl Lhotta

Moderation: Marc Springer (Chefredakteur VOL.AT)

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.

self all Open preferences.