Wallner-Auszeit und Stauchaos

Bürgermeister Michael Ritsch, Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink und Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle sind am Mittwoch zu Gast in "Vorarlberg LIVE".

Grenzkontrollen und kilometerlange Staus sorgen aktuell nicht nur auf der A14 für Aufregung. "Ausweichler" sorgten in den vergangenen Tagen für fast stillstehenden Verkehr durch Bregenz. Bürgermeister Michael Ritsch spricht in "Vorarlberg LIVE" über die Stauproblematik und das neue Maßnahmenpaket.

all

all

self

self

Am Mittwoch gab Landeshautpmann Markus Wallner seine ärztlich verordnete Auszeit bekannt. Als Grund gab er die "schwierigen Herausforderungen" der vergangenen Wochen an. Kathrin Stainer-Hämmerle spricht in "Vorarlberg LIVE" über den Druck für Politiker und die Zukunft der Landesregierung.