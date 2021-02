Wallner: Ab Ostern regionale Öffnungsschritte denkbar

Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) hält regionale Öffnungsschritte ab Ostern für denkbar. Allerdings müssten dazu die Voraussetzungen eines niedrigen Infektionsgeschehens und einer stabilen Sieben-Tages-Inzidenz unter 50 erfüllt sein.

Das sagte Wallner am Samstag gegenüber ORF Radio Vorarlberg. "Dann wäre schon zu diskutieren, ob wir nicht in regionale Öffnungsschritte hineinfinden", so der Landeshauptmann. Insbesondere die Jugend solle profitieren.