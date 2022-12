"Wälderexpress": Erster Zwischenbericht fertiggestellt

Die Vorarlberger Rhomberg Gruppe will mit einem autonom fahrenden Zug das Rheintal mit dem Bregenzerwald verbinden. Die Rhomberg Gruppe reicht den Staffelstab für die Entwicklung des "Wälderexpress" an die REGIO Bregenzerwald weiter.

2023 soll Arbeitsgruppe nominiert werden

Dr. Lukas Schrott, Geschäftsführer der REGIO Bregenzerwald, einem Zusammenschluss der 24 Bregenzerwälder Gemeinden, erklärte anlässlich der Übergabe: "Wir wollen nun eine Arbeitsgruppe aus den Reihen der Bürgermeistern bilden, die sich weiter um das Thema kümmert und sich also auch der nächsten Schritte annehmen wird." In der ersten Sitzung 2023 soll die Arbeitsgruppe nominiert werden und ihre Arbeit aufnehmen.

Zwischenbericht sendet positive Signale

Der Zwischenbericht weist nach, dass die Idee umsetzbar, wirtschaftlich darstellbar und der Bedarf vorhanden ist. Zudem zeigt er verschiedene Trassenvarianten mit ihren jeweiligen Vorteilen auf. Last, but not least enthält der Zwischenbericht sogar bereits erste Überlegungen, den Vorderwald, das Kleinwalsertal und das Allgäu in Deutschland anzubinden.