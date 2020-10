"Wälderexpress": Rhomberg sucht Mitstreiter

Die Vorarlberger Rhomberg Gruppe will mit einem autonom fahrenden Zug das Rheintal mit dem Bregenzerwald verbinden. Nun ist eine Website des „Wälderexpress“ online.

Rhomberg will so eine Basis von interessierten Mitstreitern bilden, die die Idee vorantreiben und so auch Entscheider im Land dazu bringt, das Thema auf die politische Agenda zu setzen. "Unsere Online-Plattform ist da nur der erste Schritt. Weitere Maßnahmen werden folgen", erklärt Rhomberg.