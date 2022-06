Wälder rettet Wälder und Ruhestand für Clublegende

Tree.ly-Gründer und Geschäftsführer Jodok Batlogg und Szene-Gastronom Sigi Innauer heute ab 17 Uhr zu Gast in "Vorarlberg LIVE".

"Den Klimawandel muss man mit kapitalistischen Methoden lösen und nicht mit idealistischen", so Klima Tech Entrepreneur Jodok Batlogg, gebürtig aus Bezau, in einem VN-Interview. Aus dem Grund kann man als Waldbesitzer CO2-Zertifikate erlangen und mit diesen handeln. Möglich macht das das digitale Vorarlberger Wald-Klimaschutz-Projekt Tree.ly. Wie genau Tree.ly funktioniert, erzählt Gründer und Geschäftsführer Jodok Batlogg heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Nach 50 Jahren in der Vorarlberger Gastronomie- und Clubszene, geht Szene-Gastronom Sigi Innauer nun in Pension. "Für mich ist es an der Zeit, die Jungen weitermachen zu lassen", sagt Innauer im Gespräch mit VOL.AT. Mit Joachim Mangard redet Sigi Innauer heute in "Vorarlberg LIVE" über seine Zeiten als Freestyle-Skifahrer, James-Bond-Stuntman und Clubbesitzer.