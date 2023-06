Waldbrandgefahr und Sonnewendfeuer: Passt das zusammen?

"Eigenverantwortung reicht nicht aus"

In einem Twitter-Post schreibt die Politikerin: "Es ist Zeit über Sonnwendfeiern mit Funken, wie zum Beispiel für diesen Samstag auf dem Pfänder in Bregenz angekündigt, zu sprechen. Der Appell an die Eigenverantwortung ist zu wenig." Sprich: Die Veranstalter sollten aktuell auf das Abbrennen von Sonnwendfeuern verzichten.

Veranstalter: Wir prüfen sehr genau

Doch was sagen die angesprochenen Veranstalter dazu? Thomas Kinz von der Pfänderbahn in Bregenz, der im Beitrag von Schoch direkt angesprochen wurde erklärt auf Nachfrage: "Sich dazu Gedanken zu machen ist begrüßenswert, denn natürlich gilt es mögliche Gefahren für Menschen und Natur möglichst auszuschließen." Deshalb ist man, was das geplante Sonnwendfeuer am Pfänder am Samstag angeht, mit den Experten der ZAMG in engem Austausch um einen sicheren Ablauf zu gewähren. Aktuell sei die Waldbrandgefahr tatsächlich auch im Bereich des Pfänder hoch, allerdings bringen die erwarteten Niederschläge eine deutliche Entwarnung mit sich. Für Samstag steht die Gefahrenkarte deshalb auf "grün", was bedeutet, dass es keine oder eine nur sehr geringe Waldbrandgefahr im Pfändergebiet gibt. Dies war für Kinz ein ganz wichtiger Punkt bei der Entscheidung die Veranstaltung zu machen. "Wir wollen selbstverständlich weder die Natur, noch die Tiere oder die Besucher gefährden.