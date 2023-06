Am Wochenende rund um den längsten Tag („Sonnwend“) stehen jedes Jahr in Vorarlberg die „Berge in Flammen“.

Wo heuer Vorarlbergs Berge "in Flammen stehen"

Am längsten Tag des Jahres finden in Vorarlberg in einigen Gemeinden die Sonnwendfeiern statt. VOL.AT hat ein paar Standort rausgesucht.

An den Tagen um den 21. Juni – wenn der längste Tag und die kürzeste Nacht aufeinandertreffen – werden in vielen Orten in Vorarlberg Bergfeuer entzündet. Dieses Jahr finden die Sonnwendfeiern zwischen dem 17. und 24. Juni statt.

© Mirjam Mayer

Schon im 14. Jahrhundert entfachte man in Vorarlberg auf den Bergkämmen Feuer. Dies ist ein alter Brauch um für die reiche Ernte zu danken.

Hier werden die Berggipfel vom Feuer erhellt:

Bürs

Sarotlahütte

am 17.06.2023

ab 12 Uhr

Schruns

Kapellrestaurant bei der Hochjoch Bahn Bergstation

am 17.06.2023

von 17.30 - 23 Uhr

Gaschurn

Parkplatz Volksschule Gaschurn

am 17.06.2023

von 18 - 23.59 Uhr

Faschina

Hahnenkopf Faschina

am 17.06.2023

von 18.30 - 22.30 UhrH

Gargellen

Bergrestaurant Schafberg Hüsli

am 17.06.2023

von 19 - 23 Uhr

©Gargellen Tourismus

Schröcken

beim Vereinshaus der Bergrettung

am 17.06.2023

ab 18 Uhr

Anmeldung nötig

Silbertal

zu bestaunen am: Lobspitz, Fellimännlegipfel, Mittagsjoch, Hochjoch, Sauerbles/Seebliga, Alpilakopf und am Muttjöchle

am 17.06.2023

von 22 - 23.30 Uhr

Schoppernau

Bergbahnen Diedamskopf

am 21.06.2023

von 18 - 23 Uhr



©Vol.at/Mayer

Gaißau

Postplatz Gaißau

am 21.06.2023

von 18 - 23 Uhr

Sibratsgfäll

Stieralpe - Krähenberg

am 21.06.2023

von 19.30 - 00.33 Uhr

Lochau

Maldonahang Pfänder

am 24.06.2023

ab 18 Uhr

©Pfänderbahn

Sulzberg

Buch 149, Sulzberg

am 16.06.2023

ab 17 Uhr

Bizau

Hirschberg-Gipfel

am 24.06.2023

von 19 - 21 Uhr