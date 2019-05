Waibel ist Vorarlbergs bestes Familienunternehmen

Die Entscheidung traf eine Fachjury unter Vorsitz von Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck. Die Waibel GmbH mit Hauptsitz in Klaus ist Spezialist für Arbeitskleidung.

Die Waibel GmbH ging aus dem Wettbewerb „Österreichs beste Familienunternehmen“ als Vorarlberg-Sieger hervor. Neben der Zahlen-Performance fließt in die Bewertung auch ein, wie zukunftssicher der Familienbetrieb in seiner Branche aufgestellt ist. Dabei geht es auch um die Nachfolgeplanung und das Zusammenwirken der Generationen. “Wir sind sehr stolz, dass eine hochkarätige Fachjury die Arbeit unseres Teams mit dieser Auszeichnung würdigt. Wir legen Wert auf einen respektvollen Umgang und ein konstruktives Miteinander. Auch Vater Walter bringt sich noch aktiv ein, wenn Not am Mann ist,” findet Robert Waibel eine Erklärung für den Sieg. Gemeinsam mit seinem Bruder Richard leitet er das Unternehmen in fünfter Generation.

Robert (Leiter Vertrieb) und Richard (Leiter Produktion) Waibel konnten gestern in der Aula der Wissenschaften die Auszeichnung als bestes Familienunternehmen Vorarlbergs in Empfang nehmen. Im Vorjahr gewann die Vorarlberger Firma Dorn Lifte aus Lauterach den Preis, 2017 wurde der Firma 11er Nahrungsmitel aus Frastanz die Ehrung zuteil.

Spezialist für Arbeitskleidung

Die Waibel GmbH mit Hauptsitz in Klaus ist Spezialist für Arbeitskleidung. Das meistverkaufte Produkt ist die Arbeitshose.Zu den 4.500 Kunden zählen Unternehmen aus Gewerbe und Industrie, Werk- und Bauhöfe, Landwirtschafts- und Gartenbaubetriebe, Vereine sowie Privatpersonen. Die Waibel-Gruppe beschäftigt an drei Standorten 70 Mitarbeiter, die einen Umsatz von 7,5 Millionen Euro erwirtschaften. 60 Prozent entfallen auf Produktion und Vertrieb von Arbeits- und Outdoorbekleidung, davon wiederum mehr als die Hälfte auf die Eigenmarke „Waibel“. Die restlichen 40 Prozent werden mit Schuhen, Schutzausrüstung und DAP-Eingangsmatten erzielt. Der Vertrieb der Produkte erfolgt über einen eigenen Außendienst in ganz Österreich sowie Partner in Deutschland, Tschechien, Italien, Liechtenstein und der Schweiz. Neben dem Stammsitz in Klaus verfügt das Unternehmen noch über einen Produktionsstandort in Tschechien.