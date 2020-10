Wahlkarten-Betrug in Bludenz? Ermittlungen laufen

Die Ermittlungen um Ungereimtheiten rund um die Ausgabe von Wahlkarten in der Stadt Bludenz für die Bürgermeister-Stichwahl laufen.

Man könne derzeit zum Stand der Untersuchung aber noch keine Auskunft geben, so Heinz Rusch, Sprecher der Staatsanwaltschaft Feldkirch auf APA-Anfrage. Noch am Wahltag sind laut Angaben der Stadt 120 Wahlkartenunterlagen zur näheren Untersuchung beschlagnahmt worden, inzwischen wurden alle Wahlkartenunterlagen von der Polizei mitgenommen.

Die Unterlagen umfassen Wahlkartenanträge, Vollmachten und die eigentlichen Wahlkarten. Dass es zu Unregelmäßigkeiten gekommen war, war noch am Wahlabend bekannt geworden. Wähler, die am 27. September zur Stimmabgabe ins Wahllokal kamen, erfuhren dort, dass sie zur Stimmabgabe nicht mehr berechtigt waren, weil sie bereits per Wahlkarte abgestimmt hätten - die Betroffenen hatten aber gar nie eine Wahlkarte beantragt.