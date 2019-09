Wahl-Debakel: Ex-Fans gehen auf Strache los

Nach dem erschütternd schlechten Ergebnis der Freiheitlichen geben FPÖ-Fans vor allem einem die Schuld: Heinz-Christian Strache. Auf Facebook lassen sie ihrem Ärger freien Lauf. Strache selbst reagiert mit Kritik gegen seine Partei.

FPÖ-Chef Norbert Hofer hielt sich am gestrigen Wahlabend noch sehr bedeckt, was die politische Zukunft Strache angeht. Er betonte vor allem, dass zuerst genau überprüft werden müsse, was an den Spesen-Vorwürfen dran ist.