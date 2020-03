Während Biden-Rede: Vegane Demonstrantinnen stürmen Bühne

Während einer Rede des demokratischen Präsidentschaftsbewerbers Joe Biden in Los Angeles am Super Tuesday sind zwei Demonstrantinnen auf die Bühne gestürmt. Die Frauen protestierten gegen die Milchindustrie.

"Lass die Milchindustrie sterben!"

Die Aktivistinnen sind Mitglieder der Organisation "Direct Action Everywhere", die sich für Tierrechte einsetzt. Sie sind für ihre ungewöhlichen Methoden bekannt. Schon in der Vergangenheit hat "Direct Action Everywhere" Kritik an den beiden Präsidentschaftskandidaten Joe Biden und Bernie Sanders geübt, da beide die Milchindustrie unterstützen würden. Biden setzte seine Rede daraufhin fort, während seine Befürworter "Let's go, Joe" skandierten.