Biden war noch am Wahltag in Kalifornien auf Stimmenfang ©APA/AFP

Biden startet mit Sieg in Virginia in den Super Tuesday

Der frühere US-Vizepräsident Joe Biden ist mit einem Sieg in die lange Wahlnacht des "Super Tuesday" gestartet. Wie der US-Nachrichtensender CNN am Dienstagabend (Ortszeit) berichtete, konnte Biden bei der Präsidentschaftsvorwahl der oppositionellen Demokraten den Sieg im wichtigen Staat Virginia davontragen.

Der bisherige Favorit um die demokratische Präsidentschaftskandidatur, Bernie Sanders, konnte sich erwartungsgemäß in seinem Heimatstaat Vermont durchsetzen. CNN berief sich auf Prognosen, die nach Wahlschluss in den beiden Staaten veröffentlicht wurden. In Vermont waren 99 Parteitagsdelegierte zu gewinnen, in Vermont 16.

Biden hatte kurz vor dem "Super Tuesday" einen massiven Schub erhalten, indem die moderaten Kandidaten Pete Buttigieg und Amy Klobuchar ihre Kampagne beendeten und zur Wahl des Ex-Vizepräsidenten aufriefen. Der Favorit war nach einem Fehlstart bei den ersten beiden Vorwahlen in Iowa und New Hampshire schon massiv in den Seilen gehangen, konnte das Blatt aber am Samstag mit einem überzeugenden Sieg in South Carolina wenden.

Insgesamt wurde am Dienstag in 14 Bundesstaaten gewählt. Mehr als ein Drittel der knapp 4.000 Delegierten, die den Präsidentschaftskandidaten auf einem Parteitag im Juli wählen, sollte entsprechend den Wahlergebnissen verteilt werden. Sanders hoffte dabei auf den Sieg in den beiden bevölkerungsreichen Staaten Texas und Kalifornien, die zusammen fast 700 Delegierte stellen.

Unklar war zunächst das Abschneiden des früheren New Yorker Bürgermeisters Mike Bloomberg, der am Super Tuesday erstmals auf den Stimmzetteln steht. Er gab am Dienstag an, dass er auch bei einem schlechten Ergebnis weiter im Rennen bleiben wolle. Große Erwartungen habe er nicht.

Die ersten Wahllokale hatten um 19.00 Uhr (Mittwoch 01.00 Uhr MEZ) geschlossen. Wegen der unterschiedlichen Zeitzonen wurden in den Stunden danach sukzessive weitere Ergebnisse erwartet. Im größten Staat Kalifornien mit fast 40 Millionen Einwohnern sollten die Wahllokale erst um 05.00 Uhr MEZ schließen. Bis dorthin sollten auch einige Wahllokale in Tennessee offen halten, wo der Wahlschluss wegen des verheerenden Tornados mit mindestens 25 Toten verschoben wurde.