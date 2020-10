"Vorderwald": Monika Forster ist Klimamanagerin des Jahres

Monika Forster vom Energieinstitut Vorarlberg ist Klima- und Energie-Managerin des Jahres 2020.

Auf dem E-Bike strampeln was das Zeug hält, bewusster einkaufen, möglichst saisonal, regional und vegetarisch kochen - 14 Haushalte aus der Klima- und Energie-Modellregion (KEM) "Vorderwald" im Bregenzerwald haben sich in Sachen Klimaschutz vier Wochen lang ins Zeug gelegt und konnten damit ihren CO2-Verbrauch um rund 20 Prozent senken.

Begleitet wurden sie dabei von der Landschaftsökologin Monika Forster, die vom Klima- und Energiefonds als KEM-Managerin des Jahres 2020 ausgezeichnet wird. Sie und ihr Projekt wurden in einem internen Voting von allen KEM-Manager gewählt.

Reaktionen

Preisträgerin Monika Forster: "Ich freue mich über die Auszeichnung als KEM-Managerin des Jahres und hoffe, dass es viele Menschen unseren ‚Versuchspersonen‘ gleichtun. Das Projekt hat gezeigt, mit welch einfachen Mitteln man den individuellen CO2-Ausstoß senken kann, ohne die Lebensqualität zu verringern. Ein Problembereich beim Erreichen der Klimaziele bleibt die Mobilität, da es gerade im ländlichen Raum an umfassenden öffentlichen Alternativen zum eigenen Auto sowie an Fahrradwegen mangelt."

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler: "Jede und jeder kann zum Klimaschutz etwas aktiv beitragen. Monika Forsters Projekt in der Region Vorderwald zeigt uns eindrucksvoll, wie viel schon kleine Änderungen in unserem Alltag bewirken können. Diese Vorbildwirkung ist hochzuhalten und ich dadurch herzlich zur Auszeichnung gratulieren!"

Ingmar Höbarth, Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds: "Vorderwald hat sich in den vergangenen Jahren dank den Bemühungen von Monika Forster zu einem echten Frontrunner in Sachen Klimaschutz entwickelt: PV-Anlagen wurden installiert, Energieeffizienzmaßnahmen umgesetzt und zuletzt im Gewinner-Projekt der Lebensstil und das Alltagsverhalten von 14 Haushalten mit 64 Personen ganzheitlich betrachtet und zum Positiven verändert. So geht’s vorwärts!"