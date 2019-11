Klima-Experiment im Vorderwald

14 Haushalte im Bregenzerwald mit 64 Personen haben im Mai vier Wochen lang probiert, den in Paris von der Staatengemeinschaft beschlossenen Klimazielen möglichst nah zu kommen.

Bei der Schlussveranstaltung am Dienstagabend in Dornbirn zogen die Verantwortlichen eine positive Bilanz – man ist dem Ziel sehr nahe gekommen.

Um die Treibhausgasemissionen der Haushalte zu messen, wurde eine App auf Grundlage der Methode „Ein guter Tag hat 100 Punkte“ entwickelt und verwendet. Die 100 Punkte repräsentieren das Treibhausgasbudget, das jeder Mensch pro Tag nach den Pariser Klimazielen verursachen darf. Derzeit sind es im Schnitt 450 Punkte, die ein Bürger in Österreich verantwortet. Die Teilnehmer starteten ihr Experiment mit einem Schnitt von 168 Punkten. Im Laufe der vier Wochen sparten sie nochmal im Schnitt 30 Punkte ein und kamen mit 138 Punkten schon sehr nah an die 100 Punkte. Ein paar wenige schafften es auch. Die Rückmeldung war großteils: „Das ist kein Verlust von Lebensqualität, ganz im Gegenteil, das hat mir neue Horizonte eröffnet. Ich kann mir das sehr gut dauerhaft vorstellen.“

Probleme aufgezeigt

Es gab aber auch ganz klare Grenzen. Einhellige Meinung der TeilnehmerInnen: „Mit Kindern und ohne Auto ist das kaum zu schaffen. Dazu sind die Wege zu weit und der ÖPNV nicht ausreichend.“ Alternativen sind hier Elektroautos und Carsharing – das Carsharingauto müsste aber unbedingt in fußläufiger Entfernung vorhanden sein. Die Alternative, Wege mit dem E-Bike statt mit dem Auto zurückzulegen, nahmen viele Teilnehmer wahr. Allerdings ist hier eine klare Empfehlung an die Verantwortlichen, mehr Radwege und damit auch mehr Sicherheit zu schaffen.

Eine weitere Konfliktsituation mehrerer Teilnehmer: Der Einkauf biologischer und regionaler Lebensmittel mit dem Fahrrad oder zu Fuß im heimischen Dorfladen ist oft mangels Angebot nicht möglich. Die Alternative wäre, weitere Anfahrtswege in Kauf zu nehmen – das widerspricht der Einstellung vieler Haushalte. Und so manchen Teilnehmer hat in Erstaunen versetzt, dass sich auch das Pendeln mit dem Bus über längere Strecken sichtbar in der Klimabilanz niederschlägt. Ein gut besetzter Bus ist zwar deutlich klimafreundlicher als das fossil betriebene Auto, aber umweltfreundlichere Antriebe der Busflotte könnten hier die Bilanzen ein gutes Stück voranbringen.