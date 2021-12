Vorarlbergs wohl größter Christbaum steht in Muntlix

Roberto Kollmann aus Muntlix ist der Besitzer des größten Ländle-Christbaums. VOL.AT war vor Ort.

In ganz Vorarlberg kann man im Advent schön geschmückte Christbäume bewundern. Viele Privatpersonen schmücken auch ihre Gärten mit beleuchteten Bäumen. Die größten Christbäume findet man mit rund 15 Metern Höhe meist in Städten. Doch Roberto Kollmann aus dem beschaulichen Muntlix kann das locker toppen. Sein Baum ist riesengroß und von Weitem sichtbar.

Über 30 Meter hoch

Der Baum steht in der Austraße in Muntlix. Bild: VOL.AT/Mayer

800 Glühbirnen am Baum

800 Glühbirnen und 400 Meter Kabel hängen am Baum. Das Schmücken nimmt mit Vorbereitungen einen ganzen Tag in Anspruch. "Alleine würde ich das nicht schaffen", verdeutlicht Kollmann. Unterstützt wird er von seinen Kollegen und zwei Kranautos. Das Feedback ist bisher nur positiv: Eltern aus ganz Vorarlberg kommen mit Kindern vorbei, um den Christbaum zu bewundern. Die Beleuchtung schaltet sich automatisch ein - von 17 bis 24 Uhr und morgens von sechs bis acht Uhr. "Wer ihn anschauen will, kann jederzeit vorbeikommen", meint der Muntlixer gegenüber VOL.AT.