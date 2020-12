Weihnachtsbeleuchtung in Höchst lockt Besucher aus ganz Vorarlberg an

Helle Lichter, Sterne und Rentiere: Schon seit 26 Jahren dekoriert die Familie Blum-Tobler in Höchst ihr Haus in der Weihnachtszeit.

In ganz Vorarlberg erstrahlen wieder Weihnachtsbeleuchtungen. Nicht nur Gemeinden und Städte sind festlich geschmückt, auch Privatpersonen greifen zu Lichterketten und Co. So auch die Familie Blum-Tobler: Jedes Jahr in der Weihnachtszeit lockt die Weihnachtsbeleuchtung von Remo Tobler und Krimhilde Blum Besucher aus ganz Vorarlberg in den Höchster Bäumlegarten. Bereits seit rund 26 Jahren wird das Haus im Advent dekoriert. Die Dekoration bringt nicht nur Kinderaugen zum Leuchten: Schätzungsweise mehrere Zehntausend kleine Lichter verbreiten Weihnachtsstimmung. Sterne, Rentiere, Schlitten und Lämpchen leuchten um die Wette.