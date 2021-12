Ländle Christbaum: Die Vorarlberger wollen einen Baum mit Charakter

Der Christbaumverkauf startet. Die Vorarlberger setzen zunehmend auf besondere Bäume mit Charakter. Fast schon ein "Geheimtipp" ist die Weißtanne.

Ein Christbaum gehört für viele zu Weihnachten einfach mit dazu. Auch hier setzen viele auf Regionalität. Vorarlbergweit gibt es über 30 "Ländle Christbaum"-Produzenten. Ob ab Hof, in Christbaumkulturen, bei Verkaufstagen von Agrargemeinschaften oder an Christbaum-Ständen - die Bäume stehen für heimische und regionale Qualität. Einige Händler bieten auch eine Zustellung an. Gekennzeichnet sind die Vorarlberger Bäume durch den Stern mit "Ländle Gütesiegel".