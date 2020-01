Vorarlbergs Volksschulen gehen die Lehrer aus

Das bestätigt nun Bildungslandesrätin Barbara Schöbi-Fink (ÖVP). Und das Problem könnte sich in den kommenden Jahren weiter zuspitzen.

17 000 Kinder gehen derzeit in Vorarlberg auf eine Volksschule. Dem stehen rund 2 000 Lehrkräfte gegenüber, von denen ca. 200 in Karenz sind. Die Zahlen hätten sich in den vergangenen fünf Jahren nicht verändert - wie der "ORF Vorarlberg" berichtet, jedoch sind aktuell 160 Lehrkräfte 60 Jahre alt oder älter - und stehen damit kurz vor der Pension.