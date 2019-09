Schulstart im Zeichen des Lehrermangels in Vorarlberg

Am Montag wird es wieder ernst - für genau 47.157 Schülerinnen und Schüler und 6.449 Lehrpersonen.

Problem Lehrermangel

Die verlängerte Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule (PH) verschärft in Vorarlberg auch heuer wieder den Lehrermangel. "Die Situation ist herausfordernd, daraus mache ich auch keinen Hehl", so Schullandesrätin Barbara Schöbi-Fink (ÖVP). Die Bildungsdirektion sei zuversichtlich, "das noch hinzubekommen". Es werde jedenfalls keine Stunde ausfallen, so Schöbi-Fink am Donnerstag zum Schulstart.