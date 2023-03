Vorarlbergs beste Marken: Sutterlüty Handels GmbH

REGIONAL IST GENIAL! Nachhaltigkeit und Regionalität zählen zu den althergebrachten Grundwerten, die zum Erfolg von Sutterlüty beigetragen haben.

Mit 1500 regionalen Partnern bringt Sutterlüty die b’sundrigsten Produkte aus Vorarlberg und dem Bodenseeraum direkt in den nächstgelegenen Markt. Mit so viel Engagement fürs Ländle zählt der Weltmeister für regionale Lebensmittel auch heuer wieder zu den besten Marken Vorarlbergs.

Miteinander fürs Ländle

Bei Sutterlüty finden Genussmenschen bequem an einem Ort mehr als 3000 regionale und über 1000 Bio-Produkte, genauso wie alles für den täglichen Bedarf. Dazu gibt es die beste Beratung von einem rund 700-köpfigen Team, das bestens über das Sortiment Bescheid weiß und die meisten Partner sogar persönlich kennt. Inhaber Jürgen Sutterlüty sieht das Unternehmen deshalb zu Recht „als Plattform für Vernetzung und Austausch in der Region“. Enge Zusammenarbeit und Handschlagqualität bilden die Grundlage der oft bereits seit Jahrzehnten andauernden Partnerschaften. „Wir setzen auf ein Miteinander auf Augenhöhe“, betont Sutterlüty, „bei unseren Lieferanten genauso wie bei unseren Teammitgliedern.“ Denn ohne das Team in den Märkten und im Servicecenter wäre es mit dem b’sundrigen Einkaufserlebnis, das Kund(inn)en in mittlerweile 26 Märkten in ganz Vorarlberg erwartet, nicht weit her. Dieses Motto könnte aktueller nicht sein: Die momentane Lage macht uns allen bewusst, wie wichtig die Besinnung auf Regionalität ist. Sie ist nachhaltig, klimafreundlich und hält die Wertschöpfung in Vorarlberg. Konkret gesagt fließt bei Sutterlüty jeder dritte Euro zurück ins Ländle. Darüber freut sich auch Michèle Garre, Marketingleiterin bei Sutterlüty: „Gerade jetzt gilt es, ganz bewusst regionale Lebensmittel zu kaufen. Denn nur durch die Unterstützung der Vorarlberger(innen) ist die Zukunft unserer regionalen Bauernhöfe, Molkereien, Sennereien, Brauereien, Metzgereien und kleinen Lebensmittel-Erzeuger gesichert.“

Eine b’sundrige Erfolgsgeschichte

Solche Unternehmenswerte muten äußerst modern an; dabei zählen Regionalität und Nachhaltigkeit zu den althergebrachten Grundwerten, die zum Erfolg von Sutterlüty beigetragen haben. Eine wahre Erfolgsgeschichte erzählen dabei die mittlerweile mehr als 150 exklusiv in den Ländlemärkten erhältlichen Sutterlüty’s Spezialitäten – hinter jedem dieser in der Region hergestellten Lebensmittel steht nämlich ein Mensch mit seiner Idee, die Sutterlüty für die Kundinnen und Kunden genieß- und erlebbar macht.

Für eine lebenswerte Zukunft

Ein solches Unternehmen ist nur mit dem nötigen Vertrauen möglich: „Von Herzen gilt unser Dank deshalb allen Vorarlberger(inne)n, all unseren regionalen Lieferanten und Partnern und natürlich all unseren Mitarbeiter(inne)n“, so Garre. Auch in Zukunft will Sutterlüty an seinen traditionellen Werten festhalten. Regionalität und Nachhaltigkeit allein reichen für den Ländlemarkt aber nicht aus, und so setzt sich Sutterlüty ganz im Sinne des heutigen Zeitgeists mit Know-how und Verantwortungsbewusstsein für Umwelt, Klima und Tierwohl ein. Damit auch den nachfolgenden Generationen der Genuss in Vorarlberg erhalten bleibt.

Fotos: Sams, Handout/Sutterlüty

self all Open preferences.

self all Open preferences.