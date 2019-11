Vorarlberger Wirtschaft: ALPLA kauft in Spanien ein

©Mitte Oktober 2019 unterzeichnete ALPLA die Kaufverträge für die Übernahme von Suminco S.A. in Montcada (im Bild) und Replacal S.L. in Palencia. // ALPLA signed the purchase agreements for the acquisition of Suminco S.A. in Montcada (in the picture) and Replacal S.L. in Palencia in mid-October 2019.