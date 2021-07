Vorarlberger trugen Begleitmaßnahmen zu "Modellregion" mit

Die Vorarlberger Bevölkerung hat die Begleitmaßnahmen zu den Öffnungsschritten im Rahmen der "Modellregion Vorarlberg" überwiegend mitgetragen.

Die Studie "COVI-Ad Vorarlberg" wird in Kooperation der Medizinischen Universität Graz mit der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH (AGES) durchgeführt. Finanziert wird sie vom Land Vorarlberg und vom Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz. Die Telefoninterviews stammen aus den Monaten Mai und Juni 2021. In erster Linie sei es darum gegangen, ein "Stimmungsbild" hinsichtlich der Covid-19-Präventionsmaßnahmen einzufangen, sagte Siebenhofer-Kroitzsch am Mittwoch in einer Aussendung. Die Daten lieferten wichtige Ansatzpunkte für das weitere Krisenmanagement im Herbst und im Winter. Die Gesamtauswertung der Umfrageergebnisse wird für den Sommer erwartet.