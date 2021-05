Das ist Armin Fidlers Prognose für den Sommer

Gesundheitsökonom Armin Fidler über die Modellregion Vorarlberg, den Impffortschritt und den bevorstehenden Sommer.

Gesundheitsökonom Armin Fidler ist Berater der Vorarlberger Landesregierung in der Covid-19-Krise und Mitglied der "Corona-Kommission". Am Mittwoch zog Fidler bei "Vorarlberg LIVE" eine Bilanz über die Modellregion Vorarlberg und wagt einen Blick in die Zukunft.