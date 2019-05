Vorarlberger SPÖ hat aktuell kein Vertrauen zu Kurz

Vorarlbergs SPÖ-Landesparteivorsitzender Martin Staudinger sieht aktuell keine Vertrauensgrundlage zu Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP).

“Wenn man es realistisch sieht, dann hat Kurz im Parlament die Mehrheit des Vertrauens bereits verloren”, sagte Staudinger auf APA-Anfrage. Wolle der Bundeskanzler das Vertrauen der SPÖ gewinnen, so müsse er “mit einem konstruktiven Angebot auf uns zugehen”.

Falls Kurz glaube, dass er in den nächsten Monaten “alleine Politik machen” könne, so habe er das Vertrauen der Sozialdemokratie jedenfalls nicht. Eine Unterstützung der SPÖ für die Übergangszeit bis zur Nationalratswahl im September könne es nur in enger Absprache geben.