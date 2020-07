Vorarlberger Spitzenkoch eröffnet neues Restaurant

Der Vorarlberger Haubenkoch Bernd Schützelhofer eröffnet im Schweizer Rheintal ein neues Restaurant.

Hohe Ziele

"Am liebsten würde ich in der Nähe bleiben", sagte Schützelhofer nach dem Ende des "Paul's" gegenüber Gault-Millau, das den Spitzenkoch mit 16 Punkten bewertete. Nur 2,7 Kilometer weiter, in Balgach, erfüllt sich Schützelhofer nun im November 2020 mit dem "Bad Balgach by Schützelhofer" diesen Wunsch. "Seit mehr als 170 Jahren ist dieser Dorfgasthof das Herz der Gemeinde. Das verpflichtet!", ist sich der Chef der Erwartungen an ihn bewußt.