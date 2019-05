Vorarlbergs Spitzengastronom Schützelhofer muss sein Restaurant schließen

Bernd Schützelhofer muss aufgrund eines Eigentümer-Wechsels sein Top-Restaurant im Schweizer Widnau schließen. Er will mit einem neuen Gastro-Projekt in der Region weitermachen.

Vorarlbergs dekorierter Spitzenkoch Bernd Schützelhofer muss nach sechs Jahren Ende Juni sein Widnauer Feinschmecker-Lokal “Paul´s” schließen. Sein im Herzen des St. Galler Rheintals gelegenes Lokal bekommt neue Besitzer. Die aktuelle Hotelleitung will sowohl Restaurant als auch Hotel vom Besitzer Santegra Capital Group AG abkaufen, berichtet das Schweizer “Tagblatt” am Mittwoch in seiner Online-Ausgabe.

Neues Gastro-Projekt in der Region geplant

Schützelhofer gefällt es offenbar im Schweizer Rheintal sehr gut. Zusammen mit seiner Partnerin Jaqueline Pedregal, die auch schon im Paul´s an seiner Seite stand, will er ein neues Gastronomie-Projekt in der Region starten. Schützelhofer war zwischenzeitlich der erfolgreichste Gastronom des Schweizer Rheintals mit 16 Gault Millau Punkten. Nicht schlecht für einen Koch, dessen Lehrmeister in der Schnupperwoche einst meinte: “»Koch ist vollkommen der falsche Beruf für dieses Kind.”