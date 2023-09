Vorarlberger sichten beschlagnahmte Putin-Yacht in beliebtem Urlaubsland

all

135 Meter lang und 21 Meter breit

Die "Crescent" ist eine imposante Yacht mit einer Länge von 135 Metern und einer Breite von 21 Metern, die die Flagge der Kaimaninseln trägt. Sie erreichte im November 2021 den Hafen von Tarragona und wurde nur vier Monate später von den Behörden festgesetzt. Damit zählt sie zu den russischen Schiffen in Spanien, die nach dem Beginn der Ukraine-Invasion immobilisiert wurden.

Durchsuchung der Yacht im Juni 2023

Im Juni 2023 führte das FBI in Zusammenarbeit mit der spanischen Nationalpolizei eine Durchsuchung der "Crescent" durch. Diese Aktion erhöhte das Interesse an den Verbindungen zwischen Igor Ivanovich Sechin und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sowie an den internationalen Ermittlungen gegen russische Oligarchen.