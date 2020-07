Vorarlberger schnupfen jeden Tag 1 Kilo Kokain

Und konsumieren im Schnitt 350 Gramm Heroin täglich. Der Bezirk Dornbirn ist die Kokain-Hochburg, Bregenz bevorzugt Cannabis. Die Vorarlberger konsumieren scheinbar so viele Drogen wie noch nie zuvor.

Eine aktuelle parlamentarische Anfragebeantwortung von Innenminister Karl Nehammer bringt unschöne Zahlen zum Thema Drogenkriminalität in Vorarlberg ans Tageslicht.

Die Polizei stellte im vergangenen Jahr rund 40 Kilogramm Cannabis, zwölf Kilogramm Kokain, etwa 700 Gramm Heroin und ein Kilogramm Amphetamine in Vorarlberg sicher. Noch nie hat es so viele Anzeigen nach dem Suchtmittelgesetz gegeben wie im Vorjahr. Die Vorarlberger konsumieren scheinbar so viele Drogen wie noch nie zuvor.