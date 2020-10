Vorarlberger Polizei löst Einbruch in Feldkircher Fotogeschäft

Die gefassten Diebe hatten 2019 mit einem gestohlenen Pkw die gläserne Eingangstüre eines Feldkicher Fotogeschäfts gerammt und Ware im Wert von 140.000 Euro erbeutet.

Die Vorarlberger Polizei hat den Einbruchsdiebstahl in ein Fotogeschäft in Feldkirch geklärt. In der Nacht zum 20.05.2019 nahmen vorerst unbekannte Täter in Frastanz einen unversperrt abgestellten Pkw in Betrieb. Mit diesem fuhren sie nach Feldkirch, wo sie mit dem Fahrzeug rückwärts gegen die gläserne Eingangstür bzw. das Schaufenster eines Fotogeschäftes fuhren (Rammbockmethode).

Waren im Wert von 140.000 Euro gestohlen

Durch die so zerstörte Eingangstüre gelangten sie in das Geschäft und stahlen Fotoapparate und Zubehör im Gesamtwert von ca. 140.000,-- Euro.

Das Diebesgut transportierten sie vom Tatort mit dem entwendeten Fahrzeug weg. Das Tatfahrzeug stellten sie dann auf einem ca. 600m entfernten Parkplatz ab, wo es am Morgen des 20.05.2019 ohne Diebesgut aufgefunden und sichergestellt werden konnte.

Auch großer Sachschaden

Durch die brachiale Vorgangsweise entstand beim Fotogeschäft zusätzlich ein Sachschaden in der Höhe von ca. 35.000,-- Euro. Der Schaden am entwendeten Pkw konnte in etwa mit 2.500,-- Euro beziffert werden.

Sechs weitere Pkw-Diebstahl-Versuche

Im Vorfeld dieses Einbruchsdiebstahles versuchten die Täter weitere sechs Fahrzeuge in Vorarlberg in Betrieb zu nehmen, was ihnen jedoch nicht gelang. Bei diesen versuchten Inbetriebnahmen entstand ein weiterer Sachschaden in der Höhe von ca. 2.700,-- Euro.

Die Täter

Spurensicherung am Tatort und am Täterfahrzeug durch Beamte des KKD Feldkirch (Koordinierter Kriminaldienst) sowie anschließende umfangreichen Erhebungen plus Spurenabgleiche durch das Landeskriminalamt führten letztlich zu den Tätern -zwei polnischen Staatsangehörigen im Alter von 33 und 39 Jahren.

Von der Staatsanwaltschaft Feldkirch wurden EU-Haftbefehle gegen die beiden Männer erlassen.

Die Beschuldigten konnten in Polen festgenommen werden.

Sie wurden nach Österreich ausgeliefert und befinden sich jetzt in der Justizanstalt Feldkirch in Untersuchungshaft.

Diebesgut in Polen verkauft

Beide Beschuldigten sind geständig. Das erbeutete Diebesgut haben sie nach eigenen Angaben in Polen auf einem Markt an unbekannte Personen verkauft.