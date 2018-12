Vorarlberger in Tirol getötet: U-Haft über Tatverdächtigen verlängert

Nach der tödlichen Messerattacke auf einen 21-jährigen Vorarlberger in der Nacht auf den 25. November in der Innsbrucker "Bogenmeile" ist die Untersuchungshaft über den tatverdächtigen 24-jährigen Afghanen verlängert worden. Dies sagte Gerichts-Sprecher Andreas Stutter der APA. Die Entscheidung sei nicht rechtskräftig, der Verdächtige habe sich Bedenkzeit erbeten, ob er dagegen Beschwerde erhebt.

Der 21-Jährige war am 24. November gemeinsam mit acht Bekannten mit einem Zug aus Vorarlberg gegen 22.00 Uhr in Innsbruck angekommen. Gegen 0.30 Uhr ging die Gruppe in ein Lokal in der “Bogenmeile”, welches sie rund 45 Minuten später wieder verließen. Danach wurde die Gruppe von einem Mann bis zur Kreuzung Ing. Etzel-Straße/Museumstraße verfolgt. Dort griff dieser laut Polizei vollkommen unvermittelt und überraschend den 21-Jährigen, der als letzter in der Gruppe ging, von hinten an.