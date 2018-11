Bregenzer in Innsbruck erstochen – Polizei prüft Drogendeal

Nachdem ein 21-jähriger Vorarlberger in der Nacht auf Sonntag bei einer Messerattacke in Innsbruck tödlich verletzt worden war, gibt es bezüglich des Motivs neue Erkenntnisse.

Ein 21-jähriger Bregenzer ist in der Nacht auf Sonntag bei einer Messerattacke in Innsbruck tödlich verletzt worden. Der Mann wurde völlig unvermittelt vom Täter mit einem Messer im Bereich des Halses angegriffen. Das Opfer wurde sofort in die Innsbrucker Klinik eingeliefert, verstarb dort aber wenig später an seinen schweren Verletzungen.

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung waren zwei Afghanen vorübergehen festgenommen worden. Einer von ihnen wurde “zur Sicherung der weiteren Erhebungen” am Sonntag in das Polizeianhaltezentrum überstellt.

Ursprünglich hatte die Exekutive angegeben beide Afghanen (20 und 24 Jahre alt) nach einer Überprüfung wieder auf freien Fuß gesetzt zu haben. Der jüngere der beiden wurde aber am späten Sonntagnachmittag in das Polizeianhaltezentrum verbracht. Er bestreite jeglichen Zusammenhang mit der Tat, hieß es.

Nach Lokalbesuch von Täter verfolgt

Der 21-Jährige war gemeinsam mit acht Bekannten mit einem Zug aus Vorarlberg gegen 22.00 Uhr in Innsbruck angekommen. Gegen 0.30 Uhr ging die Gruppe in ein Lokal in der Innsbrucker “Bogenmeile”, welches sie rund 45 Minuten später wieder verließen. Die Gruppe wurde danach von einem Unbekannten bis zur Kreuzung Ing. Etzel-Straße/Museumstraße verfolgt. Dort griff der Unbekannte laut Polizei vollkommen unvermittelt und überraschend den 21-Jährigen, der als letzter in der Gruppe ging, von hinten an.