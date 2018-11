Tödliche Messerattacke in Innsbruck: Tatverdächtiger in U-Haft

Über den tatverdächtigen 24-jährigen Afgahnen wurde am Mittwochvormittag vom Haftrichter die Untersuchungshaft verhängt. Der Tathintergrund ist weiterhin wage.

Der tatverdächtige 24-jährige Afghane wurde anhand der Aufzeichnungen von Polizeibeamten erkannt und am Sonntag an seinem Wohnort außerhalb von Innsbruck verhaftet. Er streitet die Tat ab, laut der Staatsanwaltschaft verstrickte er sich jedoch in widersprüchlichen Angaben. Man gehe daher von einer “hohen Wahrscheinlichkeit aus, dass es sich bei ihm um den Täter handelt”, erklärt die Staatsanwaltschaft per Aussendung.

Vorarlberger wollten Geburtstag feiern

Der Vorarlberger wurde in der Nacht auf Sonntag um zirka 1:15 Uhr durch einen Stich in den Hals getötet. Er befand sich mit mehreren Freunden in Innsbruck, um einen Geburtstag zu feiern. Nach einem Aufenthalt in der Bogenmeile verließ die Gruppe das Lokal, in einer Unterführung nahe der Museumsstraße sei der 21-jährige Vorarlberger attackiert worden. Er verstarb trotz erster Hilfe und Einsatz des Notarztes im Krankenhaus.