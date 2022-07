Vorarlberger Häuslebauer verzweifelt an den Vorgaben des Landes

Manuel Feldmann aus Frastanz kämpft seit Jahren für seinen Traum vom Eigenheim. Vorgaben des Landes machen das unmöglich, weil sein Haus wie ein "Atomschutzbunker" gebaut werden müsste.

EU-Richtlinie wird in Vorarlberg anders ausgelegt

Um was geht es? Der junge Mann aus Frastanz möchte auf dem Grundstück seiner Eltern ein kleines Haus errichten, 2019 entschied er sich dazu. Drei Jahre später wartet er immer noch auf einen Baubescheid, weil eine EU-Richtlinie im Vorarlberger Baugesetz anders ausgelegt wird wie zum Beispiel in Tirol. Der Grund für den Verzug: In der Nähe des geplanten Hauses befindet sich ein Flüssiggaslager. Feldmann müsste sein Haus also wie einen "Atomschutzbunker" bauen, mit Stahlbeton und am besten fensterlos, wie er resignierend gegenüber VOL.AT erzählt.