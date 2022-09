Vorarlberger Ex-ÖSV-Talent modelt für Star-Designer

Linda Hiller (19), ehemaliges Ski-Talent aus Schwarzenberg, versucht sich seit diesem Jahr als Model. Nun hat die Vorarlbergerin sogar einen Job bei einem internationalen Stardesigner ergattert.

Mit erst 18 Jahren musste die Rennläuferin nach einem Bandscheibenvorfall ihre Ski-Karriere leider frühzeitig beenden. Statt den Kopf in den Sand zu stecken, startete sie gleich die nächste Karriere: Inzwischen arbeitet die mittlerweile 19-Jährige als Model und steht bei der Modelagentur "1 st Place Models" in Madrid unter Vertrag.

all

all

self

self

Ihre zweite Karrierechance scheint die ehemalige Slalomfahrerin auf jeden Fall zu nutzen. Nach zahlreichen Model-Jobs in Österreich, startet sie derzeit auch international durch: Im Frühling durfte sie bereits in den Modestädten Mailand und Venedig arbeiten.

all

all

self

self

Die 19-Jährige teilt Fotos ihrer Shootings auch gerne auf Instagram : Noch mehr Bilder gibt's aber in unseren Bildergalerien.

Linda Hiller beim Shooting in St. Gallen für die Vorarlberger Designerin Alexandra Kegele.

Linda Hiller beim Shooting in St. Gallen für die Vorarlberger Designerin Alexandra Kegele. ©Markus Schlegel

Linda Hiller beim Shooting in St. Gallen für die Vorarlberger Designerin Alexandra Kegele. ©Markus Schlegel

Linda Hiller beim Shooting in Wien für das Label Hotkultur .

Linda Hiller beim Shooting in Wien für das Label Hotkultur . ©Robert Pichler

Linda Hiller beim Shooting in Wien für das Label Hotkultur . ©Robert Pichler

Linda Hiller beim Shooting in Venedig für Designer Goran Bugaric vom Atelier Bugaric.

Linda Hiller beim Shooting in Venedig für Designer Goran Bugaric vom Atelier Bugaric. ©Karoline Rais

Linda Hiller beim Shooting in Venedig für Designer Goran Bugaric vom Atelier Bugaric. ©Karoline Rais

Kampagne für Stardesigner

Jetzt hat die 19-Jährige einen Mega-Job ergattert: Die ehemalige Vorarlberger Skirennläuferin wird eines der neuen Werbegesichter für die international bekannte Luxusmarke "Roberto Cavalli". Das Modelabel des italienischen Stardesigners (81), der übrigens mit einer Vorarlbergerin verheiratet war, startet nämlich eine österreichweite Kampagne. Hiller wird dafür bereits im Oktober in Wien vor der Kamera stehen, abgelichtet wird sie dabei vom "Philipp Plein"-Fotograf Michael Lehner.

Auch sonst läuft es für das Nachwuchsmodel gut: Neben der Cavalli-Kampagne ist sie bereits als Werbegesicht für einen weltbekannten Schweizer Uhrenhersteller gebucht. Zudem hat sie ein Angebot aus Asien. Die ersten Schritte in Richtung internationaler Durchbruch scheinen also bereits gemacht. Man darf gespannt sein, welche Jobs die 19-Jährige als nächstes an Land zieht.